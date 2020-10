Sobrinho que estuprou idosa de 75 anos é preso em Primavera, no Pará

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil por estuprar uma idosa de 75 anos na cidade de Primavera, na região do nordeste paraense. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (28) mas o caso foi divulgado pela assessoria do órgão nesta quinta-feira (29). O criminoso, que não teve a identidade revelada, tem grau de parentesco com a mulher e é sobrinho da vítima.

Foi a mulher que procurou ajuda após o crime. A idosa chegou até a unidade policial no município com machucados pelo corpo e disse ter sofrido abuso sexual praticado pelo pelo próprio familiar, durante a madrugada. Após a denúncia, a equipe de policiais civis iniciou as diligências para apurar o caso. As testemunhas ouvidas também confimaram os indícios de autoria crime.

A prisão ocorreu na casa do criminoso, que foi preso em flagrante delito pelos policiais.

A vítima foi encaminhada para realizar exames periciais e receberá atendimento psicológico.