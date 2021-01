Sobrevivente do massacre de Pau D’arco é morto com tiro na nuca

O trabalhador rural Fernando dos Santos Araújo, um dos sobreviventes do chamado massacre de Pau D’arco, que aconteceu em 2017, no sul Pará, foi morto na terça-feira (26). Ele foi alvejado com um tiro na nuca, como informou a Comissão Pastoral da Terra (CPT). O crime aconteceu no lote onde a vítima morava.

A CPT informou que Fernando era uma das testemunhas da ação policial que matou dez camponeses no município paraense, incluindo seu namorado. Após a chacina, o trabalhador rural teria entrado em um projeto de apoio a testemunhas, mas teria desistido da participação.

A causa da morte ainda está sendo investigada.

O massacre foi uma operação policial realizada em 2017, na Fazenda Santa Lúcia, no município paraense de Pau D’arco. Dez posseiros foram mortos, sendo nove homens e uma mulher. A justificativa dos policiais militares e civis envolvidos no caso é que a ação tinha sido uma ordem judicial.

De acordo com testemunhas da chacina, os policiais não deram oportunidade para os moradores e trabalhadores do local falarem ou questionarem a motivação da investida.