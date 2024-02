Sobrevivente de atentado a tiros na BR-230 é encontrado morto em Anapu

Um homem, identificado somente como Félix, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (14), em uma via pública, no bairro do Paraná, município de Anapu, sudoeste do Pará. Conforme as informações policiais, a vítima apresentava uma marca de tiro na nuca e foi encontrada por moradores que ouviram o barulho do único disparo.

A Polícia Militar foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local. Segundo o que foi repassado por moradores, eles não viram quem cometeu o crime ou em qual momento a vítima chegou até a via. Aparentemente, o tiro foi à queima roupa. Somente será possível afirmar quantos tiros atingiram Félix ou se essa foi a real causa da morte quando o laudo da perícia ser finalizado.

Outro atentado

Segundo o portal Confirma Notícia, Félix havia sofrido um atentado a tiros no dia 25 de outubro de 2023. Na ocasião, ele e outros dois amigos estavam na BR-230 e tinham acabado de sair de Pacajá, onde foram buscar o documento de um carro que compraram. Segundo os relatos, a negociação com o vendedor não teria dado certo e o homem seguiu Félix e os amigos na estrada quando voltavam para Anapu. Houve troca de tiros entre eles e dois homens morreram e um foi baleado.

Conforme testemunhas, os carros foram encontrados em uma área de mata às margens da pista. Quando a polícia chegou ao local, encontrou dois corpos. Um terceiro homem, que havia sido baleado, foi encontrado escondido no mato e foi levado para o hospital. Félix não foi encontrado no local, e após alguns dias, retornou para Anapu. A polícia não confirmou se a morte de Félix possui relação com o atentado ocorrido em 2023.