Jovem é morto e amigo é baleado por homens em motocicleta, em Mãe do Rio

Um jovem identificado como Whallex Costa do Carmo, de 19 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (14), na rua Caveca, no bairro Tubilândia, município de Mãe do Rio, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima e um amigo, identificado como Lucas Silva, de 22 anos, foram baleados por homens que estavam em uma motocicleta. Whallex morreu na hora, Lucas foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

VEJA MAIS

A polícia local informou que tudo ocorreu por volta de 22h. Whallex e Lucas não perceberam quando os homens de moto se aproximaram. O garupa, que estava armado, foi quem fez os disparos. Após o crime, os autores do homicídio fugiram do local. Populares informaram que os suspeitos usavam capacetes, o que impediu que fossem reconhecidos.

Populares acionaram a Polícia Militar e Civil, que isolaram a área para que ocorresse a perícia e os primeiros levantamentos na área. Após o trabalho da Polícia Científica, o corpo foi removido da via. Ainda não há informações sobre o Estado de saúde de Lucas. Também não há detalhes sobre o que teria motivado ou quem são os autores do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a Polícia Civil e Militar e aguarda o retorno.