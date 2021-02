Sobrevivente da Chacina de Pau D'Arco, morto com tiro na nuca, relatou ameaças

Fernando dos Santos Araújo foi assassinado com um tiro na nuca, dentro de casa, na fazenda Santa Lúcia, a mesma em que, no ano de 2017, ele sobreviveu ao episódio conhecido como a Chacina de Pau D'Arco, quando 16 policiais civis e militares mataram 10 trabalhadores sem-terra que ocupavam a fazenda. Ele era a principal testemunha dos crimes, chegou a participar do programa de proteção às testemunhas, mas voltou para o local.

Antes de ser morto, ele relatou estar recebendo recados dos policiais que atuaram na chacina. "Ainda mais um outro lá que diz que é covarde, que faz mesmo e quando não faz, manda qualquer um fazer por qualquer dez reais", disse.

Quase quatro anos após a chacina, que aconteceu em maio de 2017, os policiais são réus sob a acusação dos homicídios. No entanto, eles aguardam o julgamento em liberdade e seguem trabalhando normalmente nas respectivas corporações. A liberdade dos militares foi concedida pelo ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em junho de 2018. Na última sexta-feira (12), mais um recurso foi apresentado à Justiça.

Medo de ser morto

A Organização Não Governamental (ONG) Repórter Brasil - formada por jornalistas, cientistas sociais e educadores e especializada em projetos sociais - realizava um documentário sobre Fernando Araújo. Uma das equipes da ONG conversou com Fernando no dia em que ele foi assassinado. Ele dizia temer ser morto.

Fernando era considerado a principal testemunha do caso. Ele viu o namorado morrer e só escapou porque se fingiu de morto. Ele contava com clareza como a polícia rendeu, humilhou e torturou os trabalhadores rurais antes de atirar à queima roupa. Os depoimentos de Fernando foram confirmados por investigações da Polícia Federal e Ministério Público.

“Os policiais estão pensando em vir aqui dar um jeito de não haver mais testemunha antes do julgamento. Não há testemunha, não há julgamento”, contou Fernando à equipe do Repórter Brasil, no início do mês de janeiro, deste ano.

Ele afirmou aos jornalistas que, após voltar à fazenda, começou a sofrer ameças de morte e havia sido informado sobre isso por, pelo menos, três pessoas próximas. O dia em que foi assassinado era o dia que tinha decidido ir embora da fazenda. "Sabe que eu vivo aqui, ansioso, preocupado, então, melhor eu sair daqui", disse Fernando em sua última mensagem enviada à equipe da ONG.

A Polícia Civil informou que "trabalha nas investigações, por meio de diligências e oitivas, para a devida apuração do caso".