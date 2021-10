Sete pessoas são presas durante operação de combate ao tráfico de drogas, em São Geraldo do Araguaia

Sete pessoas foram presas em flagrante e dez mandados de busca e apreensão cumpridos, durante a operação "Visita Premiada", de combate ao tráfico de drogas, das polícias Civil e Militar, deflagrada no último sábado, 23, em São Geraldo do Araguaia, sudoeste paraense.

Durante a ação, foram apreendidos vários tipos de entorpecentes como cocaína, crack e ecstasy; além de balanças de precisão, duas armas de fogo e aproximadamente R$ 2.500,00 em dinheiro.

No momento das buscas, sete investigados foram autuados em flagrante. Destes, seis vão responder pelo crime de tráfico de drogas e um por posse ilegal de armas de fogo.

Os indiciados e todo o material apreendido foram conduzidos à unidade policial para procedimentos e, posteriormente, ficaram à disposição da justiça.

A ação contou com o auxílio do Núcleo de Apoio à Inteligência de Marabá, Superintendência Regional do Sudeste do Pará. Ao todo, 32 policiais civis e militares participaram da operação.