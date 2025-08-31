Sete pessoas ficam feridas após tiroteio em festa de Itaituba

Ao menos sete pessoas, ainda não identificadas, ficaram feridas após um tiroteio registrado na madrugada deste domingo (31), no bairro São Tomé, em Itaituba, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, dois homens armados e usando capacetes de motocicletas invadiram a residência onde ocorria uma festa entre amigos.

De acordo com o portal O Giro, o caso aconteceu por volta de 0h40, em uma residência localizada na 14ª Rua. De acordo com informações de testemunhas, os dois homens chegaram em uma motocicleta, vestindo roupas pretas, e os dois efetuaram diversos disparos na direção das pessoas que estavam próximas à piscina. Os relatos ainda apontam que um jovem que estava no local seria o alvo.

Durante o ataque, duas pessoas que estavam na confraternização e possuíam registro legal de armas de fogo teriam reagido. Assim, teve início uma troca de tiros entre os suspeitos e dois dos participantes da festa. Na ocasião, sete pessoas foram atingidas, sendo três delas em estado grave. As vítimas foram socorridas ainda durante a madrugada e encaminhadas ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). Não há mais detalhes sobre quem seriam as pessoas que estavam armadas na festa e reagiram aos tiros dos suspeitos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.