​Servidora pública morre após ser atingida por máquina pesada durante obra em Parauapebas

A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades

O Liberal
fonte

​Servidora pública morre após ser atingida por máquina pesada durante obra em Parauapebas. (Reprodução/ redes sociais)

A servidora pública Maria do Bomparto Moreira morreu na manhã desta segunda-feira (26) após ser atingida por uma máquina pesada em um trecho de obras na Rua R9, no bairro Cidade Jardim, em Paraua​pebas, no sudeste do Pará. O acidente ocorreu por volta das 11h50, enquanto a vítima exercia suas atividades profissionais.

Maria atuava como Agente de Combate a Endemias e estava a serviço da Prefeitura de Parauapebas no momento do ocorrido. O acidente aconteceu em uma área onde o município realiza obras de terraplenagem.

Câmeras de segurança de residências próximas registraram o exato momento do acidente. As imagens mostram a servidora conduzindo uma motocicleta modelo Biz, de cor branca. Ao perceber a movimentação da obra, ela freia para permitir a passagem do maquinário. Em seguida, ao tentar prosseguir, a motocicleta aparenta falhar.

Durante a tentativa de manobra, a mulher acaba sendo atingida pelo equipamento pesado e morre ainda no local. As imagens também mostram moradores alertando o condutor da máquina, que interrompe o deslocamento imediatamente, mas a vítima já estava sem vida.

Moradores da área relataram que o trecho da obra não estava interditado e não possuía sinalização adequada, o que pode ter contribuído para o acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. Agentes de trânsito isolaram a área para o trabalho da perícia, e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.

