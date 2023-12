Servidor atinge moto e mulher morre na manhã deste sábado

A manhã deste sábado (9) foi marcada por um acidente grave envolvendo um carro oficial e uma motocicleta, que resultou na morte de uma mulher de 52 anos, ainda não identificada. O acidente ocorreu por volta das 7 horas, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O condutor do veículo oficial, um jornalista nomeado na Secretaria de Governo (Segov), foi apontado como responsável pela colisão e teria se recusado a realizar o teste do bafômetro.

O carro envolvido, um Toyota Etios pertencente à Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), estava sob a direção de Guilherme Pimentel, que se mostrou bastante abalado no local do acidente. Segundo relatos, o automóvel trafegava pela Rua Antônio Maria Coelho e colidiu com a motocicleta Honda Biz no cruzamento com a Rua Bahia. O impacto da batida fez a motocicleta colidir com um Volkswagen Virtus estacionado, danificando a traseira do veículo.

A moto, ainda, acabou ficando sob o Toyota Etios, resultando na morte instantânea da passageira. O condutor da motocicleta foi prontamente atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e encaminhado para atendimento médico, sendo inicialmente considerado em estado grave. As informações são do site do Jornal Midiamax.

Guilherme Pimentel é servidor público, conforme consta no Portal da Transparência do Governo do Mato Grosso do Sul e recebe uma remuneração mensal de R$ 14.882,48.

Em nota, o Governo disse expressar pesar pela tragédia e declarou que irá investigar os detalhes do acidente, prometendo tomar medidas cabíveis em relação ao servidor envolvido. "O governo de Mato Grosso do Sul tomou conhecimento, no começo da manhã deste sábado (9), do acidente de trânsito que lamentavelmente terminou com óbito em Campo Grande, envolvendo um servidor conduzindo um veículo oficial. O governo de Mato Grosso do Sul se solidariza com a família da vítima deste trágico acidente, e comunica que irá apurar o uso do veículo e tomará as devidas providências com o servidor em questão, sempre se pautando pelo estrito cumprimento da lei."