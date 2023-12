Zé Neto teria desviado de animal e ciclista antes de acidente de carro

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro na noite de terça-feira (5), na BR-153, em Fronteira, no interior de Minas Gerais. O artista, que estava sozinho no veículo, foi socorrido e encaminhado para a UTI de um hospital em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde segue internado.

Segundo o sócio e empresário do cantor, Genilson Farias, Zé Neto precisou desviar de um animal na pista e de um ciclista antes de bater em outros dois veículos. "Muita gente perguntando o motivo do acidente e, segundo relato do próprio Zé, ele teve que desviar de um animal que tinha entrado na pista. Para não colidir com um ciclista que vinha vindo na própria via dele teve que jogar para o outro lado", contou Genilson.

"E, infelizmente, colidiu com os veículos, mas, graças a Deus, está todo mundo bem. Não há ninguém em estado grave. Mais uma provação, mais um livramento", afirmou ainda.

VEJA MAIS

O motorista do caminhão que Zé Neto bateu também não se feriu. A mulher e o filho que estavam no segundo carro também estão bem e já receberam alta. O outro casal envolvido no acidente também não teve ferimentos.

O sertanejo voltava de seu rancho, em Fronteira, com destino a Rio Preto. A esposa dele, Natália Toscano, saiu 10 minutos depois, em outro veículo. Apesar de não ter presenciado o acidente, ela chegou ao local logo depois e ajudou a socorrer o marido.

Natália reforçou que está passando o dia com Zé Neto, que segue hospitalizado, mas o estado de saúde é considerado estável.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)