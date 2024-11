Número de vítimas de serial killer de Maceió pode chegar a 18, diz polícia

A Polícia Civil de Alagoas investiga os homicídios cometidos por Albino Santos de Lima, de 42 anos, suspeito de ser o maior serial killer da história do estado. Ele já confessou a autoria de oito assassinatos, e a polícia já confirma que 10 vítimas foram mortas pelo homem – sete mulheres e três homens. No entanto, as autoridades encontraram novos indícios que sugerem que o número de vítimas pode ser ainda maior, podendo chegar até 18, conforme as investigações avançam.

A reportagem da CNN detalha que, nesta quarta-feira (20), o delegado Gilson Rego, responsável pela investigação, explicou que novas vítimas devem ser reveladas em breve. “Já temos indícios fortes. Oportunamente, quando reunirmos mais indícios e evidências materiais, divulgaremos”, comentou. Albino foi preso após a Justiça expedir um mandado de prisão contra ele, que foi identificado por imagens de câmeras de segurança que registraram as ações.

Durante a operação, a polícia apreendeu uma pistola calibre.380 e um celular, ambos cruciais para o avanço da apuração. A arma foi registrada no Banco Nacional de Perfis Balísticos, facilitando a conexão com crimes em outros estados, além de confirmar a utilização da mesma arma em diversos homicídios ocorridos entre 2019 e 2020 em Maceió.

A polícia revelou que Albino escolhia suas vítimas com base em características físicas específicas, como mulheres jovens, negras, geralmente de cabelo cacheado, além de ter matado também uma mulher trans.

Quem são as vítimas?

A investigação ganhou impulso após o assassinato de Ana Beatriz, uma adolescente de 13 anos, em setembro deste ano. Ela foi morta a tiros ao sair de uma arena de esportes no bairro do Vergel do Lago. O crime foi um marco para a polícia, que identificou um padrão nos homicídios ocorridos na região, todos concentrados em um raio de cerca de 800 metros ao redor da residência de Albino Santos.

Vítimas identificadas

Mikaele Leite da Silva (21 anos): Morta a tiros em 29 de outubro de 2023, no bairro do Vergel do Lago. O crime ocorreu a duas ruas da residência onde ela morava com a mãe e perto da casa do suspeito;

Louise Melo (18 anos): Mulher trans assassinada a tiros em 11 de dezembro de 2023, no Vergel do Lago. Louise estava voltando para casa acompanhada de outra pessoa quando foram surpreendidos por um homem de balaclava, que atirou nela;

Beatriz Henrique da Silva (25 anos): Morta a tiros enquanto dormia ao lado do filho de 3 anos, em 15 de dezembro de 2023, no bairro da Ponta Grossa. A criança não foi atingida;

Débora Vitória Silva dos Santos (21 anos) e John Lennon Santos Ferreira (20 anos): Casal morto a tiros em 18 de dezembro de 2023, também no Vergel do Lago. Na ocasião, a Polícia Civil informou acreditar que o alvo era John Lennon e que a namorada dele havia sido vítima de um erro, morta por engano;

Joseildo Siqueira Silva Filho (24 anos): Assassinado a tiros em 8 de janeiro de 2024, no bairro da Ponta Grossa. Ele residia na Vila Brejal;

Tamara Vanessa da Silva Santos (21 anos): Morta a tiros em um atentado em 8 de junho de 2024, no Vergel do Lago. Tamara estava acompanhada de um casal. Os três foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas Tamara não sobreviveu aos ferimentos;

Emerson Wagner da Silva (17 anos): Jovem barbeiro assassinado em 21 de junho de 2024, no bairro da Ponta Grossa. A maioria de seus clientes era composta por jovens da região;

Ana Clara Santos Lima (13 anos): Ana Clara estava a caminho de casa, no Vergel do Lago, quando percebeu estar sendo seguida. Testemunhas afirmaram que um homem a aguardava em uma esquina próxima à vila onde ela residia. Ela foi morta a tiros em 26 de agosto de 2024, no Vergel do Lago, enquanto tentava se refugiar em uma casa;

Anna Beatriz Santos Tavares (13 anos): Morta a tiros em 26 de agosto de 2024, enquanto retornava de uma partida de futebol no Vergel do Lago. A vítima morava no bairro da Levada. Segundo as investigações, este crime foi o ponto-chave que levou a Polícia Civil a descobrir que os homicídios tinham um padrão semelhante e estavam todos concentrados em uma área de cerca de 800 metros ao redor da residência de Albino Santos.