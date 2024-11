Serial killer de Maceió: homem mata 10 pessoas no Alagoas; saiba quem são as vítimas

Um serial killer fez, pelo menos, 10 vítimas em Maceió, capital do Alagoas. Identificado como Albino Santos de Lima, o suspeito de 42 anos morava em uma casa próxima aos locais onde os crimes aconteceram. O homem confessou o assassinato de oito pessoas e negou ter matado um casal.

Albino foi preso em casa, no dia 17 de setembro, quando também foram apreendidos dados e fotos de vítimas. O suspeito disse que escolhia as pessoas que eram ligadas a facções — o que foi negado pelas investigações — e afirmou que cometeria mais crimes. Os assassinatos aconteceram nos bairros Vergel do Lago, Ponta Grossa e Levada, a cerca de 850 metros da residência dele.

Segundo a polícia, Albino não teve contato com as vítimas antes dos crimes e não as violentou sexualmente. Entretanto, foram apreendidos arquivos com conteúdo sexual que estavam na posse do suspeito. Conforme informações do delegado responsável pelo inquérito, Gilson Rego Souza, Albino acompanhava a rotina das vítimas pelas redes sociais e uma delas foi observada por mais de seis meses.

A morte de 10 vítimas foi confirmada, sendo sete mulheres e três homens entre 13 e 25 anos. A primeira delas foi Mikaele Leite da Silva, de 21 anos, em outubro de 2023. O último assassinato, que culminou na prisão do suspeito, foi de Anna Beatriz Santos Tavares, de 13 anos, em agosto de 2024.

As vítimas do serial killer de Maceió

Estima-se que Albino Santos de Lima, o serial killer de Maceió, tenha matado 10 pessoas. Os crimes ocorreram entre outubro de 2023 e agosto de 2024, e outros oito casos, de 2019 e 2020, foram reabertos para investigação. O suspeito, investigado por quatro crimes, já foi indiciado por homicídio qualificado em três deles.

Até o momento, a primeira vítima dos assassinatos em série foi Mikaele Leite da Silva, de 21 anos. A data aproximada da morte da jovem é 29 de outubro de 2023.

Após pouco mais de um mês, Louise Gbyson Vieira de Melo, de 18 anos, foi morta. Especula-se que o assassinato tenha ocorrido no dia 12 de dezembro de 2023.

Ainda em dezembro de 2023, Albino teria feito outras três vítimas: Beatriz Henrique da Silva (25 anos), no dia 15, e Debora Vitoria Silva dos Santos (21 anos) e John Lenno Santos Ferreira (20 anos), no dia 18.

No ano seguinte, em 2024, a primeira vítima do caso foi Joseildo Siqueira Silva Filho, de 24 anos. Especula-se que o homem tenha sido morto no dia 8 de janeiro.

Em 9 de junho, cinco meses depois, ocorreu o sétimo assassinato. Dessa vez, a vítima foi Tamara Vanessa da Silva Santos, de 21 anos.

Ainda nesse mês, Emerson Wagner da Silva, de 17 anos, foi morto no dia 22. As duas últimas vítimas de Albino teriam sido Ana Clara Santos Lima e Anna Beatriz Santos Tavares, ambas de 13 anos. As meninas foram mortas, aproximadamente, nos dias 4 e 27 de agosto de 2024.

