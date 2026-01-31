Sentado em cadeira, homem é morto a tiros na Marambaia; foi o segundo caso em menos de 24h

Um homem foi executado a tiros na madrugada deste sábado (31), no bairro da Marambaia, em Belém. Foi o segundo assassinato em menos de 24h. De acordo com informações que circulam nas redes sociais, dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram da vítima, que estava sentada em uma cadeira, e efetuaram diversos disparos.

A vítima, cuja identidade não foi confirmada oficialmente, morreu ainda no local. Após o crime, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados, sendo considerados foragidos.

Uma imagem que circula nas redes sociais mostra o homem morto, sentado em uma cadeira, vestindo apenas um short. Ele apresentava grande quantidade de sangue pelo corpo. Próximo à vítima, é possível perceber a presença de um carrinho de mão. No entanto, não há confirmação se o homem utilizava o objeto para trabalho na área, se estava em situação de rua ou qualquer outra condição relacionada.

Pessoas que passavam pelo local acionaram inicialmente a Polícia Militar, que esteve na área, atendeu a ocorrência e confirmou a veracidade das informações. Em seguida, foram acionadas a Polícia Civil e a Polícia Científica, responsáveis pelos procedimentos de perícia e remoção do corpo.

No local do crime, peritos realizaram a coleta de informações e vestígios que possam auxiliar nas investigações e na identificação dos autores do homicídio. "A Polícia Civil informa que equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio. Testemunhas são ouvidas. O caso é investigado pela Seccional da Marambaia”, informou a instituição, por meio de nota.

Segundo caso em menos de 24h

Este foi o segundo homicídio registrado no bairro da Marambaia em menos de 24 horas. Na sexta-feira (30), no final da tarde, um homem foi morto a tiros na rua Santarém, no Conjunto Médice. Segundo informações da polícia, a vítima, que também não teve identidade confirmada oficialmente, estaria cometendo um assalto no momento em que foi atingida por disparos efetuados por uma pessoa que passava pelo local e percebeu a ação criminosa. O suspeito morreu na hora. Ao lado do corpo, a polícia encontrou e apreendeu um revólver. O comparsa dele conseguiu fugir.

Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações​ da Polícia Civil pode repassá-las por meio do Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e pode ser feita de forma anônima.