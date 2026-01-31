Capa Jornal Amazônia
Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica em poste em Parauapebas

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (31), na Vila Juazeiro, enquanto a vítima realizava um serviço em rede de energia elétrica

O Liberal
fonte

O acidente ocorreu na Vila Juazeiro, nas proximidades do Cedere. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem morreu na manhã deste sábado (31) após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um poste de energia elétrica, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará.

O acidente ocorreu na Vila Juazeiro, nas proximidades do Cedere. De acordo com informações iniciais repassadas por testemunhas, a vítima realizava um serviço no local quando acabou recebendo o choque elétrico.

Com a descarga, o trabalhador ficou pendurado no poste, o que causou desespero entre moradores que presenciaram a cena. Apesar da mobilização, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias exatas do serviço que estava sendo executado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Polícia
.
