O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso após ferir vítima no pescoço com faca durante assalto em Soure

Após o ataque, o investigado fugiu levando cerca de R$ 60, segundo a polícia 

O Liberal
fonte

Homem é preso após ferir vítima no pescoço com faca durante assalto em Soure. (Reprodução/ redes sociais)

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, no fim da tarde desta sexta-feira (30), um mandado de prisão preventiva contra Daniel D.C.M., investigado por roubo qualificado pelo uso de arma branca, no município de Soure, no arquipélago do Marajó.

A ordem judicial foi expedida pela Justiça e executada por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Soure, vinculada à Superintendência Regional dos Campos do Marajó (5ª RISP).

De acordo com as investigações, o suspeito abordou a vítima em via pública, imobilizando-a pelo pescoço e exigindo a entrega de dinheiro. Diante da resistência, ele utilizou uma faca para ferir o ofendido, que sofreu lesão grave no punho e precisou de atendimento hospitalar, além de agressões físicas na região da cabeça. Após o ataque, o investigado fugiu levando cerca de R$ 60.

Ao longo do dia, a Polícia Civil realizou diligências contínuas para localizar o suspeito, que foi encontrado no final da tarde, quando teve o mandado de prisão cumprido.

A prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário em razão da gravidade do crime, da violência empregada e do histórico de antecedentes criminais do investigado, que inclui crimes contra o patrimônio e contra a pessoa.

Após a prisão, Daniel D.C.M. foi apresentado na unidade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

