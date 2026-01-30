Capa Jornal Amazônia
Homem é morto a tiros em Icoaraci; facção rival é suspeita de execução

O crime ocorreu na passagem Nossa Senhora da Conceição, próximo à rodovia Augusto Montenegro

Um homem identificado como Jucélio Barbosa de Almeida, de 43 anos, foi assassinado a tiros no bairro Águas Negras, em Icoaraci, distrito de Belém, na noite desta sexta-feira (30). O crime ocorreu na passagem Nossa Senhora da Conceição, próximo à rodovia Augusto Montenegro, na esquina com a passagem Brasília, nos fundos de um supermercado.

Segundo informações preliminares da polícia, ocupantes de um carro de cor vermelha se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Jucélio foi atingido principalmente na região do tórax e morreu ainda no local. Após o crime, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

Um irmão da vítima relatou à polícia que Jucélio vinha sendo coagido a pichar muros da área a mando de uma facção criminosa. A principal suspeita é de que o homicídio tenha sido cometido por integrantes de um grupo rival, mas a motivação ainda será investigada.

A Polícia Científica informou, no local, que os peritos conseguiram recolher elementos balísticos, que serão encaminhados para análise. O exame balístico buscará confrontar o material com eventuais armas suspeitas encontradas pela autoridade policial, para confirmar a autoria do crime. Os peritos também observaram que a vítima não se movimentou, possivelmente devido ao espaço muito pequeno, o que teria impedido qualquer tentativa de evitar os disparos.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada das equipes da Polícia Científica, que realizaram a remoção do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

polícia

homicidio

Icoaraci
