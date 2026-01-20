'Alemão' é morto ao trocar tiros com a polícia na Baixada Fluminense, em Icoaraci

Iramildo de Freitas Cordeiro, de 25 anos, conhecido pelo apelido de “Alemão”, morreu no final da tarde desta segunda-feira (19) durante uma intervenção policial na área conhecida como Baixada Fluminense, no distrito de Icoaraci, em Belém.

De acordo com informações da polícia, o homem era apontado como integrante de uma facção criminosa. Equipes da Polícia Militar estavam no local para apurar uma denúncia de tráfico de drogas, que indicava a presença de três suspeitos em uma área de mata, onde estariam confeccionando entorpecentes.

Ainda segundo a PM, ao perceber a aproximação das guarnições, Iramildo sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido durante o confronto e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, os policiais apreenderam a arma utilizada no confronto e uma quantidade de entorpecentes. Os outros dois homens que estavam no local conseguiram fugir pela área de mata e não foram localizados até o momento.

O caso foi registrado na Seccional Urbana de Icoaraci, que ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e tentar identificar e localizar outros suspeitos ligados ao homem morto.