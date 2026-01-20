Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Alemão' é morto ao trocar tiros com a polícia na Baixada Fluminense, em Icoaraci

De acordo com informações da polícia, o homem era apontado como integrante de uma facção criminosa

O Liberal
fonte

Equipes da Polícia Militar estavam no local para apurar uma denúncia de tráfico de drogas, que indicava a presença de três suspeitos em uma área de mata, onde estariam confeccionando entorpecentes. (Reprodução/ redes sociais)

Iramildo de Freitas Cordeiro, de 25 anos, conhecido pelo apelido de “Alemão”, morreu no final da tarde desta segunda-feira (19) durante uma intervenção policial na área conhecida como Baixada Fluminense, no distrito de Icoaraci, em Belém.

De acordo com informações da polícia, o homem era apontado como integrante de uma facção criminosa. Equipes da Polícia Militar estavam no local para apurar uma denúncia de tráfico de drogas, que indicava a presença de três suspeitos em uma área de mata, onde estariam confeccionando entorpecentes.

Ainda segundo a PM, ao perceber a aproximação das guarnições, Iramildo sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido durante o confronto e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, os policiais apreenderam a arma utilizada no confronto e uma quantidade de entorpecentes. Os outros dois homens que estavam no local conseguiram fugir pela área de mata e não foram localizados até o momento.

O caso foi registrado na Seccional Urbana de Icoaraci, que ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e tentar identificar e localizar outros suspeitos ligados ao homem morto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

faccionado morto

icoaraci
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

homicídio

Mulher trans é presa por matar ex-namorada na frente do filho da vítima

Crime teria sido motivado por ciúmes; vítima morreu após ser levada para UPA

19.01.26 23h05

Faccionado

Membro de facção criminosa morre após confronto com a PM no Conjunto Xingu, em Belém

Suspeito era investigado por ameaçar agentes de segurança e ostentar armas em redes sociais

19.01.26 22h23

POLÍCIA

Motorista de caminhão limpa-fossa morre em colisão na estrada do Aterro Sanitário de Marabá

Edenildo Eduardo de Lima, de 49 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Outros três homens ficaram feridos.

19.01.26 20h07

POLÍCIA

Delegada presa por envolvimento com PCC de São Paulo defendeu membros no Pará

Layla Lima Ayub foi advogada de membros do PCC no Pará e tinha relacionamento amoroso com Jardel Neto, de 28 anos, liderança da facção na região Norte

19.01.26 18h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Bandidos fazem família refém dentro de casa, torturam pai e roubam R$ 100 mil em Belém

Quadrilha invadiu casa de família no conjunto Pedro Teixeira durante a madrugada do último sábado (17)

18.01.26 22h53

VIOLÊNCIA

Paraense é morto a facadas dentro de frigorífico em Santa Catarina

Crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), em Itajaí; vítima foi atacada por um colega de trabalho e morreu ainda no local

17.01.26 11h23

ACIDENTE

Dois jovens em motocicleta morrem ao cair de ponte em Santarém

O acidente ocorreu na tarde de domingo (18), na PA-370

19.01.26 9h19

ACIDENTE

Homem morre após ser atropelado na rodovia Mário Covas, neste domingo (18)

O caso aconteceu próximo a um supermercado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

18.01.26 16h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda