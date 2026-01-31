Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

‘Mamute’ morre com tiros de fuzil durante confronto com a Polícia Militar no Curuçambá

A Polícia Civil investiga o caso por meio da Seccional Urbana do Paar

O Liberal

Um homem de 23 anos morreu na tarde desta sexta-feira (30) durante uma intervenção policial no bairro Curuçambá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A ocorrência foi registrada por volta das 14h40, na rua Marcílio Pinheiro, e está sendo investigada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Seccional Urbana do Paar.

De acordo com informações da polícia, a guarnição atendeu à ocorrência e relatou que a vítima, identificada como Gerson Sérgio Antônio Silva Lopes, teria entrado em confronto com uma guarnição do 29º BPM, estando em posse de um revólver calibre .22. Para repelir a injusta agressão, os policiais efetuaram disparos de fuzil, atingindo o homem na região do tronco, com dois tiros.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. Ainda segundo o órgão, foram apreendidos uma arma de fogo e munições. O caso foi registrado na Polícia Civil e a Seccional Urbana do Paar é a responsável por apurar as circunstâncias da ocorrência.

As providências iniciais incluíram a apreensão das armas para perícia, a preservação do local do crime e a realização de oitivas. As investigações seguem em andamento. Em nota, a Polícia Civil confirmou a ocorrência. “A Polícia Civil informa que o suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. Foram apreendidos uma arma de fogo e munições. A Seccional do Paar apura o caso”, diz o comunicado enviado à imprensa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

‘Mamute’ morre com tiros de fuzil durante confronto com a Polícia Militar no Curuçambá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

'Bugão' é preso suspeito de comandar roubo com 10 vítimas na zona rural de Ponta de Pedras

Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e furto

31.01.26 11h13

POLÍCIA

Jovem de 19 anos é morto a tiros na madrugada deste sábado (31), em Portel

Crime ocorreu no bairro do Bosque; suspeito teria efetuado pelo menos cinco disparos e fugiu

31.01.26 10h56

POLÍCIA

'Não gosto de nego': mulher faz ofensas racistas a atendente de 18 anos em Santa Catarina

O atendente, Dennys Evangelista da Silva, d​e 18 anos, registrou boletim de ocorrência após o episódio

31.01.26 10h45

INTERVENÇÃO

‘Mamute’ morre com tiros de fuzil durante confronto com a Polícia Militar no Curuçambá

A Polícia Civil investiga o caso por meio da Seccional Urbana do Paar

31.01.26 9h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiros em Icoaraci; facção rival é suspeita de execução

O crime ocorreu na passagem Nossa Senhora da Conceição, próximo à rodovia Augusto Montenegro

30.01.26 22h14

INTERVENÇÃO

‘Mamute’ morre com tiros de fuzil durante confronto com a Polícia Militar no Curuçambá

A Polícia Civil investiga o caso por meio da Seccional Urbana do Paar

31.01.26 9h49

POLÍCIA

'Não gosto de nego': mulher faz ofensas racistas a atendente de 18 anos em Santa Catarina

O atendente, Dennys Evangelista da Silva, d​e 18 anos, registrou boletim de ocorrência após o episódio

31.01.26 10h45

POLÍCIA

Homem morre baleado durante tentativa de assalto no bairro da Marambaia

O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (30), na rua Santarém. O homem ainda não foi identificado

30.01.26 19h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda