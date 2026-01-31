‘Mamute’ morre com tiros de fuzil durante confronto com a Polícia Militar no Curuçambá

Um homem de 23 anos morreu na tarde desta sexta-feira (30) durante uma intervenção policial no bairro Curuçambá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A ocorrência foi registrada por volta das 14h40, na rua Marcílio Pinheiro, e está sendo investigada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Seccional Urbana do Paar.

De acordo com informações da polícia, a guarnição atendeu à ocorrência e relatou que a vítima, identificada como Gerson Sérgio Antônio Silva Lopes, teria entrado em confronto com uma guarnição do 29º BPM, estando em posse de um revólver calibre .22. Para repelir a injusta agressão, os policiais efetuaram disparos de fuzil, atingindo o homem na região do tronco, com dois tiros.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. Ainda segundo o órgão, foram apreendidos uma arma de fogo e munições. O caso foi registrado na Polícia Civil e a Seccional Urbana do Paar é a responsável por apurar as circunstâncias da ocorrência.

As providências iniciais incluíram a apreensão das armas para perícia, a preservação do local do crime e a realização de oitivas. As investigações seguem em andamento. Em nota, a Polícia Civil confirmou a ocorrência. “A Polícia Civil informa que o suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. Foram apreendidos uma arma de fogo e munições. A Seccional do Paar apura o caso”, diz o comunicado enviado à imprensa.