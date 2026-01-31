'Bugão' é preso suspeito de comandar roubo com 10 vítimas na zona rural de Ponta de Pedras

A Polícia Civil do Pará, com apoio da Polícia Militar, cumpriu na tarde desta sexta-feira (30) um mandado de prisão preventiva contra um homem apontado como líder de um roubo majorado ocorrido na região do Rio Urinduba, na zona rural do município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó.

O investigado, identificado como Roni de Oliveira Feio, conhecido pelo apelido de “Bugão”, é suspeito de participar de um roubo com restrição de liberdade que teve ao menos dez vítimas, entre adultos e menores de idade. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e furto.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 29 de outubro de 2025, por volta das 15h. Na ocasião, a vítima estava roçando o mato quando foi surpreendida por cerca de seis homens armados com armas de fogo e armas brancas. O homem foi amarrado e levado para a própria residência, onde outros parentes, vizinhos e menores de idade também foram feitos reféns.

Durante a ação criminosa, os suspeitos afirmaram que pretendiam roubar uma rabeta para, supostamente, realizar ataques contra policiais militares. As mulheres foram amarradas em um quarto, enquanto os homens ficaram presos em outro cômodo da casa, onde foram violentamente agredidos.

Os criminosos levaram aparelhos celulares, cerca de R$ 9 mil em dinheiro e uma rabeta. Ao final do roubo, o homem que estava roçando ainda foi levado como forma de “garantia” e só foi liberado posteriormente em uma área de beira de rio.

As investigações apontaram “Bugão” como líder do grupo. Segundo a polícia, mesmo usando capuz, as vítimas reconheceram o suspeito com firmeza, destacando características físicas, como os olhos puxados, além de relatarem que o apelido “Bugão” era frequentemente citado durante a comunicação entre os criminosos. Fotografias do investigado foram apresentadas às vítimas, que o identificaram com convicção.

Diante dos indícios, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito. Após cerca de três meses de levantamentos e monitoramento, as forças de segurança conseguiram efetuar a prisão por volta das 13h desta sexta-feira (30). O homem foi encaminhado e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi recebida como um alento pelas comunidades ribeirinhas de Ponta de Pedras, já que o investigado é apontado como uma das principais lideranças de crimes de roubo na zona rural do município.