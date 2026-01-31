Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Bugão' é preso suspeito de comandar roubo com 10 vítimas na zona rural de Ponta de Pedras

Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e furto

O Liberal
fonte

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi recebida como um alento pelas comunidades ribeirinhas de Ponta de Pedras, já que o investigado é apontado como uma das principais lideranças de crimes de roubo na zona rural do município. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil do Pará, com apoio da Polícia Militar, cumpriu na tarde desta sexta-feira (30) um mandado de prisão preventiva contra um homem apontado como líder de um roubo majorado ocorrido na região do Rio Urinduba, na zona rural do município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó.

O investigado, identificado como Roni de Oliveira Feio, conhecido pelo apelido de “Bugão”, é suspeito de participar de um roubo com restrição de liberdade que teve ao menos dez vítimas, entre adultos e menores de idade. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e furto.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 29 de outubro de 2025, por volta das 15h. Na ocasião, a vítima estava roçando o mato quando foi surpreendida por cerca de seis homens armados com armas de fogo e armas brancas. O homem foi amarrado e levado para a própria residência, onde outros parentes, vizinhos e menores de idade também foram feitos reféns.

Durante a ação criminosa, os suspeitos afirmaram que pretendiam roubar uma rabeta para, supostamente, realizar ataques contra policiais militares. As mulheres foram amarradas em um quarto, enquanto os homens ficaram presos em outro cômodo da casa, onde foram violentamente agredidos.

Os criminosos levaram aparelhos celulares, cerca de R$ 9 mil em dinheiro e uma rabeta. Ao final do roubo, o homem que estava roçando ainda foi levado como forma de “garantia” e só foi liberado posteriormente em uma área de beira de rio.

As investigações apontaram “Bugão” como líder do grupo. Segundo a polícia, mesmo usando capuz, as vítimas reconheceram o suspeito com firmeza, destacando características físicas, como os olhos puxados, além de relatarem que o apelido “Bugão” era frequentemente citado durante a comunicação entre os criminosos. Fotografias do investigado foram apresentadas às vítimas, que o identificaram com convicção.

Diante dos indícios, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito. Após cerca de três meses de levantamentos e monitoramento, as forças de segurança conseguiram efetuar a prisão por volta das 13h desta sexta-feira (30). O homem foi encaminhado e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi recebida como um alento pelas comunidades ribeirinhas de Ponta de Pedras, já que o investigado é apontado como uma das principais lideranças de crimes de roubo na zona rural do município.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suspeito de comandar roubo com 10 vítimas é preso em Ponta de Pedras
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

'Bugão' é preso suspeito de comandar roubo com 10 vítimas na zona rural de Ponta de Pedras

Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e furto

31.01.26 11h13

POLÍCIA

Jovem de 19 anos é morto a tiros na madrugada deste sábado (31), em Portel

Crime ocorreu no bairro do Bosque; suspeito teria efetuado pelo menos cinco disparos e fugiu

31.01.26 10h56

POLÍCIA

'Não gosto de nego': mulher faz ofensas racistas a atendente de 18 anos em Santa Catarina

O atendente, Dennys Evangelista da Silva, d​e 18 anos, registrou boletim de ocorrência após o episódio

31.01.26 10h45

INTERVENÇÃO

‘Mamute’ morre com tiros de fuzil durante confronto com a Polícia Militar no Curuçambá

A Polícia Civil investiga o caso por meio da Seccional Urbana do Paar

31.01.26 9h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiros em Icoaraci; facção rival é suspeita de execução

O crime ocorreu na passagem Nossa Senhora da Conceição, próximo à rodovia Augusto Montenegro

30.01.26 22h14

INTERVENÇÃO

‘Mamute’ morre com tiros de fuzil durante confronto com a Polícia Militar no Curuçambá

A Polícia Civil investiga o caso por meio da Seccional Urbana do Paar

31.01.26 9h49

POLÍCIA

Homem morre baleado durante tentativa de assalto no bairro da Marambaia

O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (30), na rua Santarém. O homem ainda não foi identificado

30.01.26 19h12

POLÍCIA

'Não gosto de nego': mulher faz ofensas racistas a atendente de 18 anos em Santa Catarina

O atendente, Dennys Evangelista da Silva, d​e 18 anos, registrou boletim de ocorrência após o episódio

31.01.26 10h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda