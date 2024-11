Semelhante à médica paraense, mastologista de São Paulo critica mamografia e é investigado

Na última terça-feira (29), um médico com registros em São Paulo e Minas Gerais, Lucas Ferreira Mattos, foi denunciado ao Conselho Regional de Medicina de SP (Cremesp) após fazer uma publicação nas redes sociais na qual critica a realização do exame de mamografia e sugere que nódulo benigno no seio pode ser curado com ingestão de iodo. O Cremesp comunicou que segue investigando o caso e que as apurações tramitam sob sigilo.

Lucas Mattos tem mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram, plataforma que utilizou para responder perguntas e comentários de seguidores, uma das quais pediu ajuda quanto ao aparecimento de nódulos no seio. No vídeo em que responde este comentário, o médico diz:

“Ah, eu tô com nódulo da mama benigno. Eu tô com cisto na mama. Vamos acompanhar. Acompanhar o que, se o médico não tá fazendo nada para resolver? Ficar fazendo mamografia? Uma mamografia gera uma radiação para a mama equivalente a 200 raio-x, se aumenta a incidência de câncer de mama, por excesso de mamografia. Eu tenho sempre certeza que o seu nódulo benigno na mama é deficiência de outro de iodo”, afirmou Lucas Ferreira.

De modo semelhante, uma médica paraense, Lana Almeida, também viralizou nas redes sociais por dizer que câncer de mama não existe e por criticar o exame de mamografia, dizendo que a técnica é prejudicial à saúde. A médica foi criticada pelo Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA) e pelo Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), além de se tornar alvo de uma ação civil pública movida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR).

Tanto o vídeo de Mattos quanto o de Lana foram avaliados pelo Inca. “As postagens veiculadas podem ser consideradas fake news”, disse o instituto ao G1 São Paulo.

Nas redes sociais, Mattos se posicionou após a publicação da reportagem da TV Globo:

"Eu nunca postei aqui no meu Instagram que câncer de mama não existe. Eu falei no meu Instagram, que radiação é um dos fatores que causam câncer, assim como qualquer outro tipo de câncer. Você vê que tem estudos hoje que mostram que pessoas que moram perto de antena de celular aumenta a incidência de câncer. Em que momento aqui eu disse para você que teve um pedido de mamografia de um médico não deveria fazer?".

Já a médica Lana Almeida não voltou a se pronunciar.

A redação integrada de O Liberal reforça que o espaço segue aberto para os citados na matéria.

(Com informações de g1 SP e CNN Brasil).