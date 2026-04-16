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Sem respostas: Polícia Civil segue investigando desaparecimento de piloto após viagem a Belém

Caso de João Vítor de Lima Franco mobiliza autoridades há quase um mês

O Liberal
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Polícia Civil segue investigando desaparecimento de piloto após viagem a Belém. (Reprodução/ redes sociais)

A Polícia Civil do Pará segue investigando o desaparecimento do piloto João Vítor de Lima Franco, de 25 anos, visto pela última vez em março, após chegar a Belém. O caso, que já dura mais de 25 dias, mobiliza familiares e autoridades, enquanto novas informações circulam nas redes sociais.

De acordo com a mãe do jovem, Alessandra Lima, João Vítor viajou de Araraquara até o Aeroporto de Ribeirão Preto, de onde embarcou com destino a Belém para participar de uma entrevista de emprego. Desde o dia 14 de março, no entanto, ele não mantém mais contato com a família.

No meio das buscas, passaram a circular nesta semana, nas redes sociais, informações de que o piloto teria embarcado no Aeroporto de Ribeirão Preto no dia 10 de março rumo à capital paraense. Já em Belém, ele teria alugado um apartamento no bairro da Pedreira junto com o mecânico de aeronaves Daniel Sobrinho Pires Filho e um amazonense identificado como Marcio Clay.

Segundo esses relatos, o contrato do imóvel foi firmado em nome de Daniel, com despesas custeadas pelo colombiano Ivan Adel Goias de Los Rios, apontado como dono da empresa Metta Transportes. Ainda de acordo com as informações que circulam nas redes sociais, Adel, inclusive, prestou depoimento na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará na tarde da última terça-feira (14), o que não foi confirmado oficialmente.

As informações ainda indicam que João Vítor e Marcio Clay teriam sido designados para levar um avião modelo Baron de Belém até Itaituba, no oeste do Pará. O mecânico Daniel teria feito a revisão da aeronave na capital paraense e retornado a Goiânia. Um plano de voo também teria sido registrado com destino à fazenda Sol Nascente, localizada na zona rural de Itaituba.

Ainda conforme os relatos, foi dessa fazenda que o piloto enviou, no dia 14 de março, uma foto de visualização única para a mãe. Desde então, João Vítor, Marcio Clay e a aeronave não foram mais localizados. O desaparecimento de Marcio Clay também está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

A reportagem procurou as polícias civis do Pará e do Amazonas para confirmar os detalhes que circulam nas redes sociais, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

Nota da Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil do Pará apenas informou que as circunstâncias do desaparecimento do piloto estão sendo investigadas pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Informações que possam auxiliar na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181, com garantia de sigilo.

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