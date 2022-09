Segurança é morto a tiros em estabelecimento de Nova Esperança do Piriá na tarde deste sábado (24)

Um segurança foi morto a tiros no início da tarde deste sábado (24) no município de Nova Esperança do Piriá, região nordeste do Pará. As primeiras informações são de que a vítima estaria trabalhando em um estabelecimento comercial, no momento em que dois homens encapuzados se aproximaram e realizaram diversos disparos de arma de fogo contra o homem. Os criminosos fugiram sem deixar pistas. O segurança morreu na hora. Ainda não há informações sobre a autoria e possível motivação para o crime.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a vítima jogada ao chão, ensanguentada. Dezenas de curiosos aparecem ao redor do cadáver, que deverá ser removido pela Polícia Científica para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

Matéria em atualização. Acompanhe.