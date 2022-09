Jovem é morto a tiros na porta de casa e amigo fica ferido em Abaetetuba

Théo Augusto Augusto Quaresma Rodrigues, de apenas 18 anos, foi assassinado a tiros e o amigo dele identificado apenas como Luís Carlos dos Santos Maués ficou ferido no início da tarde desta sexta-feira (23), na rua Padre Pimentel, bairro do Algodoal, em Abaetetuba, no nordeste paraense. De acordo com a Polícia Militar local, os dois estavam sentados na frente da casa de Théo, quando dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo na direção das vítimas.

Os atiradores fugiram logo em seguida, tomando rumo desconhecido, e a polícia ainda não conseguiu localizá-los. O Corpo de Bombeiros esteve no local dos crimes, mas somente constatou a morte instantânea de Théo. Luís Carlos foi socorrido por vizinhos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba, onde está internado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar, Théo não tinha registro de antecedentes criminais. Não há informações se o jovem vinha sofrendo algum tipo de ameaça e qual pode ter sido a motivação para o assassinato. O corpo do rapaz foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) para o Instituto Médico Legal (IML). Moradores teriam afirmado que o jovem estaria envolvido em assaltos. Essa informação, porém, não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município de Abaetetuba. Um inquérito foi instaurado para apurar e elucidar os crimes. Imagens de câmeras de segurança da área deverão ser analisadas e testemunhas ouvidas, para que a polícia chegue aos autores do homicídio contra Théo e da tentativa de homicídio contra Luís Carlos.