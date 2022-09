'Farinha', de Bragança, morre após trocar tiros com a polícia

​Um homem identificado apenas pelo apelido de “Farinha” foi morto a tiros no início da noite da última quarta-feira (21), durante uma intervenção policial no bairro Jiquiri, em Bragança, no nordeste paraense. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 33° Batalhão participavam de uma operação saturação na cidade quando identificaram um indivíduo em atitude suspeita.

VEJA MAIS

Ao perceber a aproximação da PM, o suspeito atirou na direção dos agentes, que reagiram e acabaram por atingi-lo. Ele foi levado para o hospital mais próximo, mas não resistiu e veio à óbito. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, uma arma caseira e uma quantidade de entorpecentes foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil do município como tendo sido apreendidas com o rapaz. Um inquérito foi aberto para apurar o caso.

“Farinha” teria uma extensa ficha criminal por roubo. O jovem supostamente estava foragido do sistema penal e vinha sendo procurado. Nas redes sociais, moradores de Bragança lamentaram a morte do rapaz. “Deus conforte os familiares e amigos. Tinha um caminho melhor, mas preferiu entrar para a criminalidade”, disse um. “Que coisa triste”, publicou outro.