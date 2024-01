Segurança é baleado e morto por ocupantes de carro prata, na Sacramenta, em Belém

A vítima, que trabalhava como segurança, foi identificada como Agnaldo Torres Pinto. Ele foi baleado e morreu na noite do último domingo (7), na passagem Mucajá, bairro da Sacramenta, em Belém. Conforme as informações iniciais, homens que chegaram em um carro prata teriam feito vários disparos contra o segurança, que trafegava pela via. Agnaldo ainda foi socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro da 14 de Março, mas evoluiu a óbto devido a gravidade dos ferimentos.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento mostram que, no momento do ataque a tiros, Agnaldo teria acabado de sair de uma igreja, por volta de 21h50. Conforme as informações de populares, o carro prata já o aguardava no local. Dois homens teriam descido do veículo e feito os disparos, ao menos três tiros atingiram a vítima. Agnaldo ainda conseguiu correr e caiu na calçada, perto do local de onde havia saído. A população da área ajudou no socorro a Agnaldo e o levaram às pressas para receber o atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e fez os primeiros levantamentos. Ainda não há mais informações sobre a identidade dos suspeitos de cometerem o crime ou o que teria motivado a tentativa de homicídio. Segundo as autoridades policiais, a vitima fatal teria passagem na justiça por envolvimento em homicídios, mas estava em liberdade.

Por meio de Nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional da Sacramenta trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.