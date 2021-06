Segurança é assassinado no Tapanã

Walmir Soares Santos, 40 anos, foi assassinado na tarde desta quinta-feira (10), no bairro do Tapanã, em Belém. De acordo com informações, ele trabalhava como segurança de um estabelecimento comercial.

O crime ocorreu na rua Independência, no conjunto Parque União, em frente ao local de trabalho da vítima. Segundo testemunhas, que preferem não se identificar, o suspeito chegou andando, se aproximou de Walmir e efetuou contra ele cerca de dez disparos, fugindo logo após o crime. A Polícia Militar está no local e aguarda a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção do corpo.

Esta matéria está em atualização.