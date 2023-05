Segurança do Pará ganha reforço de mais 212 policiais civis

Foi realizada na noite desta quinta-feira (04) a cerimônia de encerramento do Curso de Formação da Academia de Polícia Civil (Acadepol). O evento ocorreu no Centro de Eventos Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. Agora, 212 delegados, investigadores, escrivães e papiloscopistas estão aptos para fortalecer o sistema de segurança pública nos 144 municípios paraenses.

O governador Helder Barbalho reforçou o compromisso da gestão em estruturar o quadro de pessoal, principalmente no interior. “Estamos estruturando as delegacias para que plenamente possam atender a Polícia Judiciária, fortalecendo as investigações, elucidando casos e, acima de tudo, garantindo com que o Sistema de Segurança Pública do Pará possa trazer paz para nossa população”, declarou Helder Barbalho, ao lado da vice-governadora, Hana Ghassan.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), repassou um equipamento de raio-x portátil, modelo Viken, para a Polícia Civil do Pará, um investimento de R$ 630 mil, oriundos do Tesouro Estadual. Assim, o Pará torna-se pioneiro dentre os estados brasileiros a adquirir esse recurso, que será utilizado pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). No Brasil, apenas a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal possuem o equipamento.

“Além do investimento em pessoal, que neste momento chegam a 1,5 mil novos colaboradores da Polícia Civil no contexto de todos os concursos públicos, o que representa 40% de incremento no efetivo, investimos também em tecnologia com aparelhos scanner, que estarão fortalecendo o combate ao narcotráfico e apoiando, para que possamos combater a criminalidade por todo o Pará”, destacou.

“Esta tem sido uma prioridade do nosso governo, particularmente a nossa vice-governadora tem atuado para que possamos ampliar as delegacias especializadas no atendimento à mulher, como também de combate à violência contra adolescentes e outras delegacias especializadas. Estamos ampliando o efetivo feminino para que o acolhimento à vítima seja dado por mulheres que estejam qualificadas e preparadas, para ser um ambiente que combata a criminalidade, ao mesmo tempo em que atue para diminuir o trauma que aquela cidadã possa ter sofrido”, complementou o governador.

Leandro Benício terminou o curso e será nomeado delegado. “A sensação é de gratidão. O curso de formação foi de muito aprendizado. Estamos preparados para servir ao povo do Pará. O governo prometeu e cumpriu fielmente, e agora estamos prontos para tomar posse muito em breve”, disse o novo servidor estadual.

Elen Cristina Lopes da Silva vai atuar como investigadora. “É uma honra muito grande integrar a Segurança Pública do Estado onde nasci e me criei. É um sonho de menina que se realiza, e eu espero contribuir da melhor forma”, afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, lembrou que os novos servidores se juntam a um incremento de quase mil servidores que entraram na Segurança Pública do Pará no ano passado. “Isso vai permitir que a PC-PA amplie seus quadros, principalmente do interior, das nossas delegacias de atendimento à mulher e outras especializadas. Certamente, é compromisso do governador do Estado em fortalecer a segurança pública, e esses novos servidores vão oxigenar ainda mais a nossa ação no Estado do Pará. A gente busca, cada vez mais, a qualificação e preparação desses agentes, para que o atendimento seja de qualidade ao usuário. Nossa academia está entre as melhores do país”, enfatizou.