Futuros policiais civis do Pará já estão com 60% da formação concluída

A Polícia Civil do Pará já concluiu 60% da formação dos novos agentes que irão ingressar no quadro da instituição em breve. A previsão é que o Curso de Formação encerre ainda neste mês de março. No último sábado (4), os alunos participaram de mais um ciclo de avaliações com questões objetivas referente às disciplinas de investigação policial, fraude veicular e atendimento a grupos vulneráveis. As provas foram aplicadas por meio da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (Acadepol).

A mineira Jéssica Moreira afirma que o sonho de se tornar investigadora está cada dia mais perto. Ela é um dos 210 alunos ingressantes na Polícia C​​ivil do Pará que se encontravam no cadastro de reserva dos concursos C-206 e C-207, e atualmente participam da formação, realizada no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), em Marituba.

“Às vezes pensamos que estamos tão distantes do sonho, mas, com esforço, conseguimos alcançar essa vitória. Consegui ser aprovada em um concurso público de grande concorrência nacional e estou feliz em fazer parte da formação policial ofertada pela Acadepol. Estamos aprendendo e evoluindo a cada dia, e, logo mais, estaremos servindo a sociedade paraense”, comemora.

Formação Polícia Civil Talison Lima/ Ascom PCPA Talison Lima/ Ascom PCPA

O delegado Waldir Freire, diretor da Acadepol, destaca o empenho da equipe acadêmica na promoção da formação. “Estamos felizes com o andamento acelerado do Curso de Formação. Sem dúvida, após a conclusão da academia - com previsão para março deste ano - vamos entregar policiais corretos, bem formados, educados, que vão combater a criminalidade e a violência. Percebemos a dedicação de todos no curso”, destaca.

Já para o Delegado-Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, a formação dos novos agentes irá possibilitar a ampliação da atuação policial em todas as regiões do Estado e possibilitar que todas as delegacias tenham equipes completas atuando. “Com o reforço de agentes da etapa anterior do curso já conseguimos mais efetivo nas unidades de todas as regiões. Com isso, fortalecemos as unidades especializadas, como as Delegacias de Atendimento à Mulher e do Meio Ambiente e Proteção Animal, bem como passamos a combater com mais eficiência os delitos gerais que ocorrem no estado. Com esses novos policiais vamos continuar avançando na busca de uma sociedade mais segura e de paz”, afirma.