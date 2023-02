Pagamento digital: Polícia Civil dá dicas de cuidados para uso da modalidade

NAUFRÁGIO

Naufrágio em Cotijuba: após mais de 5 meses, lancha é içada de forma clandestina, diz Marinha

De acordo com a Marinha do Brasil, a lancha “Dona Lourdes II", que naufragou matando 23 pessoas em setembro de 2022, foi retirada do fundo do rio clandestinamente no último fim de semana, pela empresa da dona da embarcação