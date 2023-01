Aula inaugural marca o início de curso realizado pela Academia de Polícia Civil

A aula inaugural do Curso de Formação dos novos policiais civis do Pará, turma de 2023, foi realizada nesta quinta-feira (05) e contou com a presença do governador do estado, Helder Barbalho. O evento foi realizado no Centro de Eventos Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA) e reuniu centenas de convidados, entre alunos, familiares e autoridades.

A ocasião representa o início do curso realizado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol) para a formação de 206 novos policiais civis que estavam no cadastro de reserva dos concursos C-206 e C-207. Ao todo, o curso de formação vai contar com a participação de 75 candidatos para o cargo de delegado, 87 investigadores, 38 papiloscopistas e seis escrivães.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho destacou que o ingresso dos novos agentes de segurança, somados aos mais de mil policiais civis formados no ano de 2022, vai representar um aumento de 40% no efetivo da Polícia Civil do Pará.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, reforçou que a presença dos novos agentes irá possibilitar a ampliação da atuação policial. “Iremos reforçar ainda mais o efetivo nas unidades de todas as regiões e fortalecer nossas unidades especializadas, como as Delegacias de Atendimento à Mulher, Delegacia do Meio Ambiente e Proteção Animal, bem como combater com mais eficiência os delitos gerais que ocorrem no Estado.” pontuou.

Para quem está prestes a iniciar o curso de formação, as expectativas são altas. É o caso de Felipe Mendonça, que irá participar do curso para o cargo de delegado. "Meu sentimento é de muita gratidão por ter chegado até aqui. Estou com muita vontade de extrair os melhores conhecimentos nesses meses para fazer uma formação completa e ser um dos melhores delegados que puder.” garantiu.