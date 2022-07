Segurança de posto de combustível de Castanhal atira em frentista

Uma discussão entre o frentista e um segurança de um posto de combustível localizado na BR-316, na entrada do bairro Titanlândia na cidade de Castanhal, nordeste do estado, quase termina em morte.

De acordo com a Polícia Militar, o frentista, identificado como Rômulo José Ramos da Silva, de 55 anos, foi encontrado por populares caído no chão com ferimentos na cabeça e um tiro no pescoço. O fato ocorreu no começo da madrugada desta quinta-feira (14) quando a vítima estava conversando com o segurança conhecido como Esmael e os ânimos ficaram exaltados e o segurança partiu pra cima do frentista efetuando um disparo.

“Quando a vítima estava sendo socorrida nos contou que o segurança se exaltou muito rápido, o agrediu e depois disparou um tiro”, contou o coronel Galhardo, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Castanhal.

MAIS LIDAS

"Depois de cometer o crime, o suspeito fugiu do local e já está sendo procurado pela Polícia Civil, que já está ciente da ocorrência para fazer um possível pedido de prisão preventiva caso ele não seja preso em flagrante”, disse o coronel Galhardo.

O frentista foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal e está em observação. A bala que atingiu o pescoço está alojada no peito da vítima, que está estável aguardando leito para ser operado.