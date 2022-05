Segup anuncia patrulhamento nas ruas e fiscalização em carros e ônibus nesta sexta (13)

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), a Operação Impacto terá quatro frentes e pontos estratégicos, nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, nesta sexta-feira (13), na Região Metropolitana de Belém. A intenção é coibir a violência urbana.

Ainda, segundo a secretaria, o conjunto de ações preventivas e repressivas serão realizadas de forma integrada, bem como, isoladas, de acordo com a competência de cada instituição. Além dos esforços na capital, as ações serão realizadas em Ananindeua e Marituba. Segup deflagra operação em combate à criminalidade na Região Metropolitana de Belém

Os agentes do sistema de segurança pública, informa a Segup, vão se concentrar a partir das 9h, na área do Porto Futuro, na Rua Belém, no bairro do Reduto, e de lá, sairão em comboio dando início à Operação.

Entre as ações, destaques para o patrulhamento nas ruas com incursões em pontos estratégicos, fiscalização no trânsito de veículos particulares e ônibus; fiscalização em bares e estabelecimentos comerciais; cumprimento de mandados judiciais, ações em combate à crimes sexuais contra crianças e adolescentes, entre outras iniciativas.

Participarão agentes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado, Guardas Municipais e órgãos de trânsito dos municípios da Região Metropolitana.