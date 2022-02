Segup deflagra operação para reduzir criminalidade na região do Carajás

Municípios localizados na região dos Carajás, no Pará, serão os contemplados com ações estratégicas para reducação da criminalidade, por meio da "Operação Carajás", deflagrada na manhã desta sexta-feira (18). A iniciativa, que vai contar com ações ostensivas e de inteligência em municípios da 10ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), é da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) conjuntamente com outros órgãos de segurança pública.

O lançamento da operação realizado em Parauapebas, durante a manhã, na Praça de Eventos, com o intuito de cumprir mandados de prisão, fiscalização de rodovias estaduais, reforço do policiamento e ações para cumprimento do decreto estadual de combate à proliferação do novo coronavírus.

Por que lançar a operação em Parauapebas?

De acordo com a Segup, o lançamento em Parauapebas é resultado de duas atuações. A primeira delas é a fase 2 do projeto "Segurança Por Todo o Pará", que propõe a descentralização da gestão de segurança pública no interior. Na atual fase, a de operacionalização, as forças de segurança colocam em prática o plano tático operacional.

O segundo motivo é pelo município ser contemplado com a Política Pública de redução de criminalidade "Territórios pela Paz" (TerPaz), que tem a participação da Segup através do Gabinete de Gestão Operacional (GGO) com ações de segurança pública.

De acordo com coordenador do GGO e secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada da Segup, Luciano de Oliveira, "as ações envolvem cumprimento de mandato de prisão por parte da polícia civil; mutirão para procedimentos de atendimentos represado de violência doméstica; bloqueios de trânsito; fiscalização de veículos; e saturação com policiais em áreas consideradas críticas em horários previamente definidos", detalhou.

"É uma ação integrada bem ampla de segurança pública com a convergência dessas duas ações: programas Segurança Por Todo o Pará e TerPaz. Esperamos ter resultado satisfatório, inverter essa pequena ascensão dos índices de criminalidade aqui na região”, completouLuciano de Oliveira.

Integração

O comandante do 23º BPM, em Parauapebas, Tenente coronel Gledson Santos, reforçou a integração dos órgãos para o êxito da operação. “Nós já realizamos umas operações em conjunto, deu muito certo e essa operação vai ter uma amplitude maior. Os resultados, com certeza, serão melhores quando se fala em ostensividade e a sensação de segurança para a população”, frisou.

Todos os procedimentos gerados pela operação serão recebidos pela Polícia Civil que reforçou o efetivo. O delegado de Parauapebas, Erivaldo Campelo, destacou as ações de polícia judiciária que devem ocorrer. “Além dos cumprimentos de mandado de prisão nós vamos apurar como delegacia de polícia administrativa ocorrências de âmbito de licenças em geral”, disse.

Participam da operação agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Superintendência de Administração Penitenciária (Seap), Polícia Científica do Pará, Departamento de Trânsito, Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e Guarda Municipal e Agência de Trânsito do Município.