Sefa apreende caminhão com 39 toneladas do minério calcopirita, PA-447

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) da unidade de Conceição do Araguaia apreenderam 39 toneladas de minério de cobre calcopirita. A ação ocorreu na última quinta-feira (26), durante uma fiscalização no km 15 da PA-447, no sudeste do Estado. O minério está avaliado em R$ 23.394,00.

Segundo as autoridades, a nota fiscal apresentada pelo condutor do caminhão onde o minério estava informava que a carga era de 39 toneladas de malte de cobre. Além disso, os fiscais não puderam confirmar a procedência do produto, uma vez que o remetente não possuía licença de operação, de acordo com consulta à Agência Nacional de Mineração.

Durante a verificação dos documentos, os agentes comprovaram que a empresa remetente não tinha atividade de extração e comercialização de minérios. Sendo assim, realizaram uma consulta à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), onde foi confirmado que o material se tratava de calcopirita bruta. O caminhão foi escoltado pela equipe da coordenação Araguaia até a cidade de Redenção, onde a carga foi entregue à Polícia Federal.

Outras apreensões

(Imagem: Sefa)

Agentes da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, município de Dom Eliseu, apreenderam, também no dia 26, 2.500 antenas parabólicas. A carga estava em um caminhão no km 1.481, da rodovia BR-010. Segundo as autoridades, a carga, que foi avaliada em R$ 291.165,00, teria vindo de Manaus, no Amazonas e tinha como destino o estado de São Paulo. O condutor do veículo realizava a viagem sem a nota fiscal.

“Os servidores, após a entrega das documentações, observaram a falta de nota fiscal da mercadoria. No lugar foi entregue apenas uma declaração de carga, que foi desconsiderada e lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 99.581,85”, informou o coordenador Gustavo Bozola.