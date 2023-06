Secretário municipal do AM é preso em Belém por importunação sexual, assédio e estupro tentado

O secretário de Assistência Social do município de Manacapuru (AM), Rosinaldo Cavalcante Mouro, 51 anos, foi preso preventivamente, na manhã desta quarta-feira (21), em um hotel próximo ao Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, na capital paraense. Ele é suspeito de assédio sexual, importunação sexual e estupro tentado contra, pelo menos, quatro mulheres.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), por meio da 1ª Vara da Comarca de Manacapuru, havia expedido, no dia 17 deste mês, o mandado de prisão preventiva contra o secretário. A delegada Roberta Merly Farias, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), informou aos policiais civis paraenses que Rosivaldo estava em Belém. Foi então que as investigações pela localização do suspeito começaram.

O site O Abutre divulgou que um dos supostos casos cometidos por Rosivaldo foi quando uma jovem, que frequenta a mesma igreja que o secretário, foi agarrada à força por ele. A vítima denunciou o assédio e a violência sexual à Polícia Civil, que solicitou à Justiça a captura do secretário.

Segundo a Polícia Civil, Rosivaldo usava o cargo de secretário de Assistência Social municipal para cometer os crimes. Após a captura, nesta quarta-feira (21), ele foi conduzido à sede da Divisão de Homicídios, unidade responsável por capturá-lo, onde foi lavrado o cumprimento do mandado. Ele segue à disposição da Justiça.