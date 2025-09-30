Sargento do Exército morre após colisão com carro no bairro do Telégrafo, em Belém

Jucylene da Silva Costa, sargento do Exército Brasileiro, de 36 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (30/9), na rodovia Arthur Bernardes com a Passagem União, no bairro do Telégrafo, em Belém. De acordo com moradores da área, a motocicleta conduzida pela vítima seguia no sentido Pedro Álvares Cabral quando a sargento bateu no carro que vinha no sentido contrário. O motorista do automóvel, que é tenente da Aeronáutica, não sofreu ferimentos.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso. Nas imagens, é possível ver a vítima desacordada na via e, logo atrás dela, uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). “A moça foi ultrapassar o caminhão e deu de frente com o carro”, diz o cinegrafista amador. Apesar dessa informação, as autoridades não confirmaram as circunstâncias da colisão entre os veículos.

Apesar de terem sido acionados ao caso, o CBMPA e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não conseguiram prestar atendimento à motociclista. Jucylene morreu na hora. Em nota, o Comando Militar do Norte (CMN) lamentou a morte dela. "A militar era sargento temporária do Exército Brasileiro e servia no Hospital Geral de Belém, desde março deste ano. O CMN, por meio do Hospital Geral de Belém, está prestando todo o apoio necessário aos familiares e amigos. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes", comunicou o Comando Militar do Norte.

O acidente ocorreu por volta das 6h30 e causou um congestionamento de aproximadamente três horas na rodovia. O pai da vítima e colegas de farda estiveram presentes, mas preferiram não falar com a imprensa. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento de Jucylene.

Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que a Seccional da Sacramenta apura as circunstâncias do acidente de trânsito que ocasionou a morte de Jucylene da Silva Costa. "O condutor do carro permaneceu no local e prestou socorro à vítima. Por esse motivo, não houve prisão, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a PC.

A reportagem também solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém e aguarda retorno.