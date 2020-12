Sargento do Exército é baleado em tentativa de assalto em Belém nesta noite de terça-feira (15)

O 3º Sargento do Exército, em Belém, Antonio Arlan Oliveira Magalhães foi atingido por um tiro na perna no bairro do Parque Verde, na noite desta terça-feira (15), em Belém. Ele recebeu os primeiros socorros de agentes da Polícia Militar que estavam na área e o levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da Marambaia.

As informações ainda são fragmentadas sobre o assalto frustado contra o militar, mas um homem morreu e outro ficou ferido em intervenção da Polícia Militar.

A reportagem da Redação Integrada recebeu nota oficial do Comando Militar do Norte (CMN) confirmando a tentativa de assalto contra o 3º Sargento Antonio Magalhães, e o baleamento dele.

"O militar encontra-se fora de perigo e em estado estável de saúde em uma unidade hospitalar e será evacuado para o Hospital Geral de Belém. Nesse momento, o CMN presta total atendimento ao mesmo e aos familiares e está à disposição dos órgãos de segurança pública competentes para investigação do caso'', diz um trecho do documento do Exército, enviado para a Redação Integrada do Grupo Liberal.

Ainda na noite desta terça-feira, os PMs conduziram o 3º Sargento Antonio Arlan Oliveira Magalhães para os primeiros socorros na UPA da Marambaia, e de lá, ele foi levado por viatura, já do Exército, sob a liderança do Major Lira, para prestar depoimento na Seccional da Marambaia.

O Sargento entrou na Seccional da Marabaia mancando, mas ainda assim, andando sozinho. Por volta das 23h, a equipe da Seccional da Marambaia ainda tomava o depoimento do sargento.

Não foi informada a identidade do homem que morreu nem informações claras sobre a tentativa de assalto. O segundo homem baleado também foi apontado como assaltante e foi informado que ele teria sido levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua.