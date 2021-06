Sargento da PM é agredido por bando e tem arma roubada em Alenquer

Na madrugada de domingo, 13, um sargento da Polícia Militar lotado em Alenquer, região do Baixo Amazonas, foi agredido e teve o armamento roubado por um grupo de criminosos. Segundo informações da 26ª Companhia Independente (CIPM), a arma do policial foi recuperada horas depois, na casa de uma mulher, e nesta segunda-feira, 14, o homem que causou a confusão que motivou a agressão foi detido.

O Major Félix Junior, comandante da CIPM, diz que o episódio foi na madrugada, em uma rua do Conjunto Esperança, bairro São Francisco. Cerca de sete homens atacaram o sargento Sampaio, agredindo o PM, que estava participando de uma comemoração, por um motivo ainda não esclarecido. Durante o ataque, os agressores ainda teriam disparado contra o policial, mas o tiro não o atingiu.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento da confusão generalizada e o som de um disparo de arma de fogo. Por fim, o bando resolveu fugir com a pistola .40 do PM, e a partir daí, as buscas começaram.

"Quando ficamos sabemos, iniciamos uma perseguição e pegamos o armamento na casa de uma senhora. Agora, pela manhã [segunda], prendemos o principal pivô, de vulgo 'Gasparzinho'", diz o major Félix.

Ainda segundo o comandante, o policial não ficou gravemente ferido. O homem detido foi apresentado na delegacia de Polícia Civil, onde deve ser responsabilizado criminalmente pela agressão do PM e pelo roubo da pistola.