Saiba quem é o 'maior devastador da floresta amazônica', preso pela PF nesta quinta-feira

Na manhã desta quinta-feira (03), a Polícia Federal (PF) prendeu um homem acusado de ser “o maior devastador do bioma amazônico”. Ele foi preso com ouro bruto e uma arma ilegal, no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará, durante a Operação Retomada, deflagrada nesta quinta, com o objetivo de investigar um esquema de invasão de terras da União e desmatamento para criação de gado na floresta amazônica. De acordo com a CNN Brasil, trata-se do empresário Bruno Heller, cuja defesa foi acionada, mas preferiu não comentar o caso.

O acusado e familiares dele são suspeitos de invasão em mais de 20.000 hectares de floresta amazônica. Segundo a PF, o homem foi preso em uma fazenda e será conduzido ao sistema prisional em Itaituba (PA), onde permanecerá à disposição da Justiça. Na ação, além do ouro puro, os agentes também apreenderam documentos de terras.

Além da expedição dos mandados, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 116 milhões - valor mínimo estimado dos recursos florestais extraídos e de recuperação da área atingida -, o sequestro de veículos, de 16 fazendas e imóveis e ainda a indisponibilidade de 10 mil cabeças de gado.

O suspeito líder do grupo já recebeu, segundo a polícia, 11 autuações e 6 embargos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) por irregularidades e perícias da PF indicam a existência de danos ambientais ocasionados por suas atividades também na Terra Indígena Baú, localizada no Pará.