‘Rosquinha’ é preso após furtar farmácias, no Marajó

Um homem, identificado somente pelo vulgo ‘Rosquinha’, foi preso pela Polícia Militar na última sexta-feira (8), após furtar itens de duas farmácias, no município de Muaná, no Marajó. Em um dos casos, as câmeras de segurança do estabelecimento registraram o crime.

VEJA MAIS

Conforme a informações das autoridades, o proprietário do estabelecimento comercial acionou a PM relatando que a farmácia havia sido furtada e que ele teria imagens do suspeito do crime. Assim, os agentes da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar, ligada ao 11° Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, foram até o local verificar a situação e identificaram ‘rosquinha’ como sendo o autor do furto.

Pelas imagens das câmeras é possível ver quando o suspeito senta em uma cadeira e conversando com a atendente, se passando por um dos clientes do estabelecimento. Quando a funcionária vai atender outra mulher, ‘Rosquinha’ levanta, fica de frente para a prateleira e esconde os produtos na bermuda. Logo depois, ele vai embora do local tranquilamente e a atendesse não percebesse o crime na hora.

Após a denúncia, os agentes iniciaram as buscas pelo suspeito. Quando os militares o encontraram, ele levou os militares até uma área de mata onde havia escondido um perfume, um xampu e condicionador e um par de sandálias. De acordo com a PM, Rosquinha já possuía duas passagens pela polícia, também por furto. Na delegacia, o proprietário da farmácia formalizou a acusação contra Rosquinha por furto.