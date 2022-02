Reunião de condomínio termina com advogado agredido, na Marambaia

Uma assembleia geral extraordinária, realizada na noite desta quarta-feira (16), no residencial Porto de Sines, no bairro da Marambaia, em Belém, terminou em agressões por parte de um suposto coronel da reserva da Polícia Militar, morador do local, contra três advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, que prestam assessoria jurídica para o residencial.

De acordo com o vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB-PA, Luiz Araújo, a confusão teria começado por conta de um possível aumento da taxa condominial do local. Uma das advogadas teria pedido a vez para falar, quando o homem que seria um coronel partiu para cima dela, proferindo ameaças.

“Quando ele chegou próximo a ela, o marido da advogada, também advogado, se meteu na frente. E esse coronel deu um soco na cara do advogado. Os moradores gritaram, dizendo que era para os advogados saírem de lá, porque o coronel era estava armado e poderia matar todo mundo”, explicou Luiz Araújo.

Ainda segundo Luiz, a Polícia Militar foi acionada. Porém não conduziu o homem à unidade policial, alegando não ter presenciado o fato e por precisarem seguir procedimentos administrativos em se tratando de um coronel, o que, de acordo com o advogado, caracteriza crime de prevaricação – praticado por funcionário público contra a Administração Pública.

O caso foi registrado na Seccional Urbana da Marambaia. Os advogados foram encaminhados para realizar exame de corpo de delito, cujo resultado deverá compor o inquérito policial instaurado pela Polícia Civil.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar do Pará, mas ainda não obteve retorno. A reportagem também tenta contato com a administração do residencial mencionado nesta matéria, para saber quais medidas serão tomadas em relação ao morador agressor.