Respirador furtado de dentro de ambulância em Santarém é localizado pela polícia

O aparelho respirador portátil que havia sido furtado de dentro de uma ambulância, em Santarém, no oeste do Pará, foi recuperado nesta sexta-feira, 5. O equipamento de saúde desapareceu na noite da última segunda-feira, 1º. A recuperação do objeto foi feita por policiais civis da 12ª Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas (12ª RISP). O aparelho foi achado em uma localidade de mata, no bairro São José Operário. O autor do crime ainda não foi identificado. A polícia continua as investigações para localizar o criminoso.

Segundo investigações da polícia, a ação criminosa ocorreu enquanto profissionais de saúde se preparavam para fazer a transferência de um paciente com quadro clínico grave de covid-19. O caso foi registrado na 16ª Seccional de Santarém.

Segundo informou a Polícia Civil, o aparelho estava dentro de uma ambulância de uma empresa privada. Na ocasião do crime, o veículo estava saindo de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da localidade. A equipe estacionou o veículo para buscar um paciente e, ao retornar, percebeu que o equipamento, avaliado em quase R$70 mil, não estava no local. O respirador portátil também é de propriedade de uma empresa terceirizada contratada para fazer transferências de pacientes diagnosticados com a covid-19.