Residência no bairro do Guamá pega fogo e fica com a estrutura comprometida

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado, na tarde deste domingo (17), para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência no bairro do Guamá, em Belém. As chamas atingiram dois cômodos da casa.

A guarnição esteve na Rua Epitácio Pessoa, onde combateu as chamas. De acordo com os militares, a residência ficou com sua estrutura comprometida. Foi solicitada perícia no local. Não houve registro de vítimas.