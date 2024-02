Repórter é agredida durante cobertura de caso de tráfico de drogas

Uma repórter foi agredida no momento em que fazia a cobertura da prisão de um casal suspeito de tráfico de drogas, em Breves, na ilha do Marajó. A vítima foi identificada como Núbia Alves, da VIC TV. O caso foi registrado no dia 25 do mês passado, mas só ganhou repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (8).

Segundo a polícia, o casal foi preso dur​ante uma fiscalização realizada pelos agentes da base de Antônio Lemes. Os suspeitos estavam a bordo da embarcação Ana Beatriz, que partiu de Macapá com destino a Belém. Durante a abordagem, a polícia encontrou uma pistola calibre 38 em posse dos suspeitos. Ao questionar a mulher, a repórter Núbia Alves foi agredida por ela.