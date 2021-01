Réplica idêntica de arma de fogo é encontrada na casa de adolescente

Equipes do 15° Batalhão (15° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional X, apreendeu uma réplica idêntica de revólver nesta quinta-feira (31) no município de Itaituba, no sudoeste do Estado.

Os policiais foram acionados para verificar o paradeiro de uma adolescente desaparecida desde a última segunda-feira (28). As equipes foram até a casa de uma outra adolescente, mas ela não estava no momento da chegada da PM.

Os agentes encontraram um simulacro de revólver no quarto da jovem. A réplica foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil do município.