Pedófilo reincidente, homem é preso por abusar da própria neta

Policiais civis de Magalhães Barata cumpriram, nesta quarta-feira, 10, mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de pedofilia. O crime, corrido em setembro do ano passado, na Vila de Quatro Bocas, zona rural do município, teve como vítima a própria neta do acusado.

A denúncia foi registrada pelo pai da criança, que só tomou conhecimento do abuso em janeiro deste ano e retirou a menina do convívio com o avô. O acusado já havia sido preso em flagrante pela prática do mesmo crime contra outra criança em outubro de 2007.

As investigações confirmaram a denúncia e o juiz da Vara Criminal de Igarapé-Açu expediu mandado de prisão preventiva contra o pedófilo, que está à disposição da Justiça.