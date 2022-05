Refugiado venezuelano é preso acusado de praticar furtos em Icoraci

Um refugiado venezuelano foi preso em flagrante no momento em que tentava fugir com objetos furtados de estabelecimentos comerciais no distrito de Icoaraci, em Belém. A prisão ocorreu na última sexta-feira, 27, e foi efetuada por equipes do 10° Batalhão de Polícia Militar (10° BPM).



De acordo com a PM, uma viatura foi informada que dois suspeitos de origem estrangeira teriam furtado produtos de algumas lojas situadas próximo à orla de Icoaraci e depois fugido em direção ao trapiche do distrito.



Outras equipes da unidade deram apoio no cerco policial, que resultou na prisão de um dos suspeitos, que se identificou como refugiado venezuelano. Segundo ele, o comparsa que conseguiu fugir também seria da mesma nacionalidade.



O homem foi reconhecido pela vítima e apresentado junto com o material furtado na Delegacia de Polícia Civil de Icoaraci.