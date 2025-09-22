Capa Jornal Amazônia
Recém-nascida é salva de engasgo por ação rápida de policial militar em Outeiro

Caso ocorreu no último sábado (20), durante patrulhamento na avenida Paulo Costa

O Liberal
fonte

Policial militar de Outeiro conseguiu desengasgar e salvar vida de recém-nascida, que já estava sem ar. (Reprodução redes sociais)

Uma bebê recém-nascida foi salva de um engasgo pela ação rápida de um policial militar no último sábado (20), no distrito de Outeiro, pertencente a Belém. Por volta das 20h40, a equipe da VTR 089 que fazia o patrulhamento na avenida Paulo Costa foi abordada por uma mãe desesperada. A bebê, de apenas 12 dias de vida, havia se engasgado com leite materno e apresentava sinais de falta de ar (cianose).

A emergência levou o policial a realizar o procedimento para desengasgo, similiar a chamada manobra Heimlich, adaptada para lactentes (tapotagem nas costas e compressões torácicas). Para a manobra de desengasgo, o bebê consciente foi posicionado de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o tronco, e cinco tapinhas firmes entre as escápulas.

Após isso, o bebê foi virado de barriga para cima, com a cabeça ainda mais baixa, e se fez compressões torácicas sobre o esterno (na altura dos mamilos) com dois dedos. 

A ação do policial foi bem-sucedida e a criança voltou a respirar normalmente. A mãe e a filha foram levadas ao Hospital Abelardo Santos, onde a bebê recebeu atendimento médico especializado. O quadro de saúde foi considerado estável.

