'Rato d'água' é preso após assaltar embarcação de ONG holandesa, em Baião

Por volta das 11h30 da última quarta-feira (2), o suspeito Silvano de Souza Moura, mais conhecido como “Rato D’água”, foi preso no interior de um bar, na Vila Cardoso, próximo ao rio Tocantins, na zona rural de Baião, município do nordeste paraense. Com informações do site Debate Carajás.

Silvano Moura foi capturado por homens da Guarda Municipal e Polícia Militar depois de assaltar uma embarcação pertencente a uma Organização Não Governamental (ONG) Holandesa, acompanhado de outro assaltante, identificado como Diogo Ferreira, que conseguiu escapar do cerco policial, na Vila Cardoso.

Durante a busca pessoal, Silvano Moura “dedurou” o comparsa. Com o preso, a Polícia Militar e a Guarda Municipal apreenderam dois aparelhos celulares roubados das vítimas. Na casa do homem, foram localizados mais dois celulares e três armas de fogo da fabricação caseira, conhecida “escopeta”. O suspeito e os celulares recuperados foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Baião, para a realização dos procedimentos cabíveis.