Rapaz de 27 anos é morto a tiros em frente a oficina em Altamira

Bruno da Silva Ferreira, de 27 anos, foi morto a tiros à plena luz do dia e em uma movimentada rua do município de Altamira, no Sudoeste Paraense, na tarde da última sexta-feira, 05. O 16° Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que por volta da 16h, foi acionado para atender uma ocorrência de baleamento na Rua Acesso Três do bairro Jardim Independente 01, em frente á oficina Acelerando. Ao chegar no local, foi constatado que o caso era um homicídio, tendo como vítima Bruno Ferreira, alvejado com disparos de arma de fogo.

Conforme as informações coletadas no local com testemunhas, Bruno tinha acabado de chegar na loja de auto peças quando um homem em uma motocicleta modelo Honda Pop, de cor preta, chegou próximo e atirou, fugindo logo em seguida. O 9º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) se fez presente no local, mas como não foi possível salvar a vida de Bruno, apenas constatou o óbito. Os profissionais da Unidade Regional de Altamira do Centro de Perí­cias Cientí­ficas Renato Chaves foram então acionados para os procedimentos cabíveis.

O homicídio agora é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Altamira, que já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias e motivação do crime. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria servido de motivação para o homicídio, com características de execução.